Samsung изобрела смартфон с секретным дисплеем

Компания Samsung изобрела телефон, имеющий скрытый экран на задней панели. Об этом сообщает издание SamMobile.

Фото: Samsung Samsung

Патент обнаружили на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно описанию, смартфон имеет два экрана — вспомогательный дисплей расположен на задней панели и закрыт защитным стеклом. При желании экран можно отключить — по словам журналистов, в этом случае дисплей сливается с цветом задней панели устройства.

Инженеры корпорации отметили, что вспомогательный экран можно использовать для отображения различной справочной информации — по типу функции постоянно включенного дисплея на различных смартфонах. Также его можно применять при фотосъемке. При этом секретный экран можно отключить и пользоваться только основным.

Авторы медиа сравнили новый телефон корейской компании с аппаратом Nubia X, выпущенным ZTE в 2020 году. На задней панели концептуального девайса был расположен вспомогательный экран, закрытый стеклом, в котором можно было регулировать уровень прозрачности. В этом случае дисплей можно было отключить и спрятать.