Алкоголь необратимо изменил мозг у мышей

Даже однократное употребление алкоголя необратимо изменяет морфологию нейронов головного мозга. К такому выводу пришли немецкие ученые из Кельнского университета и университетов Мангейма и Гейдельберга, которые опубликовали результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).