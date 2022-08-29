Интерес к нативной рекламе в Telegram в России увеличился вдвое

Количество лиц, заинтересованных в размещении нативных рекламных постов (демонстрирующих ценность товаров и услуг через рекомендательную подачу) в Telegram-каналах, в период с января по июнь 2022 года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, составив около 80 тыс. Об этом говорится в совместном исследовании биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in и сервиса для управления контекстной рекламы eLama, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"По данным Telega.in, количество новых регистраций в сервисе, а значит, и заинтересованных в размещении нативной рекламы в Telegram, за первые шесть месяцев 2022 года увеличилось в два раза по сравнению с первым полугодием прошлого года: с 42 883 до 80 029 пользователей. Этот тренд подтверждает данные из исследования eLama о планах бизнеса попробовать инфлюенс-маркетинг (сотрудничество известных людей с компаниями с целью продвижения услуг - прим. ТАСС), в том числе в Telegram", - говорится в тексте исследования. При этом наиболее заметный рост спроса на интеграцию с инфлюенсерами (лидерами мнений) в Telegram-каналах начался в марте 2022 года. Тогда количество регистраций выросло также вдвое в сравнении с февралем.

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Что касается рекламодателей, размещавших заявки на Telega.in в указанный период, то 10% из них работало в сфере досуга (туристическая отрасль, гостинично-ресторанный бизнес, event-индустрия, досуг). Следом (9,5%) шли заявки на рекламу бытовой техники, химии, мебели и текстиля. Закрывает тройку самых популярных видов рекламы продвижение услуг образования (7,2%). "Среди наиболее популярных отраслей есть и B2B-сегмент, который включает оптовых продавцов, оборудование для бизнеса, промышленное производство, финансовые и рекламные услуги и другие направления", - отмечается в тексте.

Количество заказов в Telegram в тематике "региональные каналы" выросло в 25 раз в июле относительно января. По мнению директора по маркетингу Telega.in Татьяны Воропаевой, эти цифры лишь подтверждают мнение, что мессенджер до марта 2022 года рассматривался рекламодателями в качестве площадки для продвижения федерального или онлайн-бизнеса.

Оборот и рост рекламы

Оборот рекламы в Telegram в июле 2022 в целом не падал ниже значений января 2022 года, следует из специального отчета Telega.in по динамике стоимости 1 тыс. показов рекламных постов (СРМ) в мессенджере. Самый резкий рост (38%) произошел в категориях "дети и родители", "интернет и технологии" (21%), а также "бизнес и стартапы" и "региональные" (по 19%).

При этом самая высокая стоимость за 1 тыс. показов была зафиксирована в категории "инвестиции" - 3 398 рублей, снижение в категории в сравнении с январем составило 1%. Также незначительное снижение стоимости СРМ по обороту рекламы наблюдалось в категории "маркетинг и PR" - на 7%, до 2 604 рубля за 1 тыс. показов.

При этом в I квартале 2022 года средняя стоимость 1 тыс. просмотров рекламы в большинстве тематик снизилась в среднем на 4-7% в связи с ситуацией с зарубежными соцсетями и значительным притоком подписчиков в Telegram-каналы, а, следовательно, и резким ростом просмотров. Стоимость рекламного поста в большинстве каналов в I квартале 2022 года изменилась незначительно, но при этом просмотры выросли существенно, отмечается в исследовании.

"В апреле - июне 2022 года стоимость рекламного поста продолжила рост, что привело к увеличению среднего значения CPM по всем категориям на 12% относительно января - марта", - поясняется в исследовании.

В целом в июле 2022 года больше всего заработка приносила реклама по тематике "новости и СМИ" (7,6%). Так, она сместила тему инвестиций, лидировавшую в январе (19,3%) и ушедшую в июле на восьмое место (3,6%). На втором месте оказалась бизнес-реклама и продвижение стартапов (6,1%), а на третьем - тематика "дети и родители" (4,9%).

При этом наибольший прирост оборота рекламы произошел в тематике "культура и события" - в 37 раз. "Региональные" рекламные запросы также значительно выросли - в 28 раз, а тематика "работа и вакансии" показали прирост в 16 раз. "Это обусловлено, во-первых, ростом стоимости стандартного поста 1/24 (реклама на первом месте в канале, размещаемая на сутки - прим. ТАСС) в каналах, которая коррелирует с увеличением подписчиков и просмотров в каналах, во-вторых, увеличением количества рекламодателей на платформе и, как следствие, конкуренции", - объяснили аналитики.

Будущее нативной рекламы в Telegram

По мнению аналитиков, стоимость рекламных постов в телеграм-каналах продолжит расти благодаря притоку новых пользователей, росту количества подписчиков и каналов, а также увеличению просмотров рекламы. Однако заморозка рекламных бюджетов и уход из России крупных рекламодателей будут значительно сдерживать этот рост.