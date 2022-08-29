Аналитики посчитали, сколько россиян стали пиратами с февраля 2022 года

Группа исследователей из аналитической компании Platforma провела опрос, связанный с покупкой игр в условиях санкций. В нём приняли участие 1231 респондента.

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По итогу эксперты выяснили, что с февраля 2022 года около 34% игроков из России перешли на торренты. Такое же количество геймеров вовсе перестали приобретать игры за деньги.

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При этом 15% из числа опрошенных заявили, что отказались от покупок по принципиальным соображениям, в то время как 10% всего лишь не хотят связываться с обходными путями. Есть даже те, кто просто недовольны качеством проектов, которые выходят в последнее время — таких набралось аж 7%.

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