Аналитики посчитали, сколько россиян стали пиратами с февраля 2022 года

Группа исследователей из аналитической компании Platforma провела опрос, связанный с покупкой игр в условиях санкций. В нём приняли участие 1231 респондента.
По итогу эксперты выяснили, что с февраля 2022 года около 34% игроков из России перешли на торренты. Такое же количество геймеров вовсе перестали приобретать игры за деньги.
При этом 15% из числа опрошенных заявили, что отказались от покупок по принципиальным соображениям, в то время как 10% всего лишь не хотят связываться с обходными путями. Есть даже те, кто просто недовольны качеством проектов, которые выходят в последнее время — таких набралось аж 7%.
Статистика также показала, что 25% игроков завели аккаунты в других странах для покупки игр в обход эмбарго. Что интересно, на фоне происходящего выросла доля тех, кто тратит на игры от 5 до 10 тыс рублей каждый месяц — с 23 до 32%.