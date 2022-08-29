NASA продолжает готовиться к полету на Луну, несмотря на удары молнии

98-метровая ракета-носитель является самой мощной из когда-либо построенных NASA. Она готова отправить пустую капсулу экипажа на орбиту Луны, спустя 50 лет после завершения программы NASA «Аполлон», которая высадила 12 астронавтов на Луну.

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Если этот шестинедельный испытательный полёт пройдёт успешно, астронавты смогут вернуться на Луну всего через несколько лет. Тем не менее, официальные лица NASA предупреждают, что риск высок, и полёт может быть прерван.

Вместо астронавтов в капсуле «Орион» находятся 3 испытательных манекена для измерения ускорения и радиации, одной из самых больших опасностей для людей в глубоком космосе. В одной только капсуле более 1000 датчиков.

В воскресенье чиновники заявили, что ни ракета, ни капсула не пострадали во время грозы в субботу. Наземное оборудование также не было повреждено. Пять ударов молнии попали в 183-метровые громоотводы, окружающие ракету в Космическом центре Кеннеди NASA.

Ожидалось, что будет больше штормов. Хотя прогнозы дали 80% вероятность приемлемой погоды в понедельник утром, условия должны ухудшиться во время двухчасового окна запуска.

Что касается технической стороны, команда сделала все возможное за последние несколько месяцев, чтобы устранить утечки топлива. Несколько тестов в начале этого года привели к ремонту протекающих клапанов и другого оборудования. Однако инженеры узнают о наличии неисправностей в отремонтированной технике только за несколько часов до запланированного старта. Если сегодня запуск не удастся, следующая попытка будет в пятницу.