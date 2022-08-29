NASA продолжает готовиться к полету на Луну, несмотря на удары молнии

98-метровая ракета-носитель является самой мощной из когда-либо построенных NASA. Она готова отправить пустую капсулу экипажа на орбиту Луны, спустя 50 лет после завершения программы NASA «Аполлон», которая высадила 12 астронавтов на Луну.
Если этот шестинедельный испытательный полёт пройдёт успешно, астронавты смогут вернуться на Луну всего через несколько лет. Тем не менее, официальные лица NASA предупреждают, что риск высок, и полёт может быть прерван.
Вместо астронавтов в капсуле «Орион» находятся 3 испытательных манекена для измерения ускорения и радиации, одной из самых больших опасностей для людей в глубоком космосе. В одной только капсуле более 1000 датчиков.
В воскресенье чиновники заявили, что ни ракета, ни капсула не пострадали во время грозы в субботу. Наземное оборудование также не было повреждено. Пять ударов молнии попали в 183-метровые громоотводы, окружающие ракету в Космическом центре Кеннеди NASA.
Ожидалось, что будет больше штормов. Хотя прогнозы дали 80% вероятность приемлемой погоды в понедельник утром, условия должны ухудшиться во время двухчасового окна запуска.
Что касается технической стороны, команда сделала все возможное за последние несколько месяцев, чтобы устранить утечки топлива. Несколько тестов в начале этого года привели к ремонту протекающих клапанов и другого оборудования. Однако инженеры узнают о наличии неисправностей в отремонтированной технике только за несколько часов до запланированного старта. Если сегодня запуск не удастся, следующая попытка будет в пятницу.
После стольких лет задержек и неудач стартовая команда была в восторге от того, что так близко подошла к началу программы исследования Луны «Артемида», названной в честь сестры-близнеца Аполлона в греческой мифологии.