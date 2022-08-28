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56 минут назад

Глава NASA: люди на Луне будут жить и учиться

Елена Прошина

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что новая высадка на Луне будет предусматривать более продолжительное пребывание космонавтов на земном спутнике. Для этого понадобятся технологии, которых пока не существует, передает РИА Новости.

Глава NASA: люди на Луне будут жить и учиться
Фото: ReutersReuters

Нельсон считает, что человечество отправится на Луну, чтобы «жить там и учиться». Именно этим обусловлена долгая подготовка к новой высадке астронавтов. В краткосрочной перспективе проживание человека на Луне невозможно. Для этого надо развивать технологии, которые позволят жить на других небесных телах.

После Луны, по словам, Нельсона землян ждет путешествие на Марс.

NASA реализует космическую программу «Артемида III» по высадке человека на Луну и подготовке полета на Марс. Изначально программа ставила задачу отправить человека на Луну в 2024 году. Сейчас этот срок сдвинут на год, а эксперты предупреждают о дальнейших задержках.

Ранее NASA определило 13 потенциальных мест для прилунения будущей миссии «Артемида III».

Наука и техника,Билл Нельсон,NASA,
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