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26 минут назад

В Telegram запустили бота для озвучки любого текста голосами героев Warcraft 3

Ferra.ru

В Telegram запустили бесплатного бота, который может озвучивать любой текст голосами героев Warcraft 3 в российском дубляже.

В Telegram запустили бота для озвучки текста голосами героев Warcraft 3
Фото: ferra.ruferra.ru

Бот называется Silero TTS. Работает всё просто. Сначала нужно пройти проверку и ввести капчу. Затем можно перейти по команде /speaker и выбрать нужный голос. Доступно 20 героев Warcraft 3. В будущем разработчики намерены добавить больше голосов.

После этого нужно просто ввести и отправить любой текст. Бот вернёт вам аудиофайл с озвучкой. Бот может озвучивать сообщения длиной до 500 символов. Можно также вручную указать ударение в слове: поставить «+» перед ударной гласной.

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