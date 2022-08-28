В Telegram запустили бота для озвучки текста голосами героев Warcraft 3

В Telegram запустили бесплатного бота, который может озвучивать любой текст голосами героев Warcraft 3 в российском дубляже.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Бот называется Silero TTS. Работает всё просто. Сначала нужно пройти проверку и ввести капчу. Затем можно перейти по команде /speaker и выбрать нужный голос. Доступно 20 героев Warcraft 3. В будущем разработчики намерены добавить больше голосов.