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11 минут назад

Android-приложения станут совместимы с другими устройствами

Ferra.ru

Google намерена упростить разработчикам создание приложений для Android, которые подключаются к различным устройствам.

Android-приложения станут совместимы с другими устройствами
Фото: ferra.ruferra.ru

Компания объяснила, что запускает новый кроссплатформенный набор средств разработки (SDK), который содержит инструменты, необходимые разработчикам, чтобы их приложения хорошо работали не только на устройствах Android, но и на других девайсах: от телефонов до автомобилей.

Предполагается, что SDK позволит разработчикам выполнять три ключевые задачи: обнаруживать устройства поблизости, устанавливать безопасные соединения с ними и размещать приложение на нескольких девайсах.

Наука и техника,Google,
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