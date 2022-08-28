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25 минут назад

Хакеры выложили в интернет базу данных пользователей онлайн-кинотеатра Start

Илья Родин

Злоумышленники выложили на соответствующих ресурсах базу данных пользователей крупного онлайн-кинотеатра Start. Об этом пишет Telegram-канал «Утечки информации».

Хакеры взломали популярный онлайн-кинотеатр
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В базе содержатся данные порядка 44 млн пользователей сервиса. В частности, приведены их ФИО, адреса электронной почты, пароли, страны, IP, даты подписки.

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Неизвестный хакер выложил в публичный доступ базу данных кинотеатра «в виде дампа в формате JSON, вероятно, выгруженного из MongoDB. Размер утечки составил 72 ГБ», сообщает портал Хабр.

Аналитики сервиса DLBI провели исследование базы. По их мнению, злоумышленнику удалось получить доступ к информации через одного из подрядчиков кинопортала или с тестового сервера компании.

Эксперты уточнили, что с высокой долей вероятности, это не рабочая база клиентов как таковая, а ее копия, так как наряду с данными пользователей содержится разнообразная дополнительная информация и пометки сотрудников сервиса.

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