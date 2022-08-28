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5 минут назад

В Португалии нашли скелет крупнейшего в Европе динозавра

Майк Габриелян

В Португалии при раскопках нашли скелет 25-метрового динозавра – крупнейшего из обнаруженных в Европе. О доисторической находке пишет The Guardian.

В Португалии нашли скелет крупнейшего в Европе динозавра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Владелец садового участка в городе Помбал заметил фрагменты окаменевшей кости и связался с исследователями из Лиссабонского университета.

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Испанские и португальские палеонтологи начали раскапывать позвонки и ребра того, что, по их мнению, является завроподом-брахиозавром.

Скелет был найден в верхнеюрских осадочных породах, ему около 150 миллионов лет.

Завроподы были самыми большими из всех динозавров и самыми большими из когда-либо живших наземных животных. В группу завроподов входят бронтозавры и диплодоки. Они были травоядными, имели длинные шеи и ходили на четырех ногах.

Размер костей, найденных в саду, позволяет предположить, что динозавр был 12 метров в высоту и 25 метров в длину.

Из-за естественного положения, в котором был найден скелет, исследователи надеются, что дальнейшие раскопки могут обнаружить больше частей его тела.

«Необычно обнаружить, что все ребра животного сохраняют свое исходное анатомическое положение», — сказала Элизабет Малафайя, научный сотрудник факультета естественных наук Лиссабонского университета.

сильная засуха обнажила следы динозавров в государственном парке в Техасе.

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