Названы опасные для использования банковских карт интернет-ресурсы

«В первую очередь речь идет об онлайн-шоппинге. Например, если вы зашли на сайт малоизвестного магазина, обратите внимание на адресную строку с названием ресурса. Если там вы не видите букв "HTTPS", то соединение с сайтом незащищено. То есть никто не может гарантировать вам конфиденциальность любых данных, которые вы оставляете, включая информацию о банковской карте», — объяснил он.