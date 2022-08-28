Летальность от коронавируса в мире уменьшилась в 15 раз

«Летальность сейчас не высокая — она где-то на уровне 0,33 процента по миру. В некоторых странах она достигает 0,1 процента. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка пяти процентов. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — заявил вирусолог.