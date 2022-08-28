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1 час назад

Летальность от коронавируса в мире уменьшилась в 15 раз

Lenta.ruиещё 2

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ТАСС рассказал, что на сегодняшний день летальность от коронавирусной инфекции в мире уменьшилась в 15 раз по сравнению с началом пандемии и составляет 0,33 процента.

Летальность от коронавируса в мире уменьшилась в 15 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Летальность сейчас не высокая — она где-то на уровне 0,33 процента по миру. В некоторых странах она достигает 0,1 процента. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка пяти процентов. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — заявил вирусолог.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил, что пациентам, которые перенесли COVID-19 и у которых после болезни повреждены легкие, лучше не находиться на жаре. По его словам, таким людям лучше всего находиться в помещении, с работающим кондиционером.

Наука и техника,Владислав Жемчугов,Анатолий Альтштейн,
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