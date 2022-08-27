Астрофизик рассказал о рисках солнечных вспышек для людей

Профессор РАН Сергей Попов рассказал о специфике влияния вспышек на Солнце на инфраструктурные объекты и здоровье человека. Он пояснил, что теоретически они могут представлять опасность для человечества, но фактически особого вреда не приносят. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Фото: Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA

Попов пояснил, что Солнце является на самой активной звездой, вспышки особой мощности на нем не фиксируются. В результате, на протяжении многих веков люди даже и не подозревали о солнечных вспышках.

По его мнению, ситуация изменилась после появления на планете разнообразного высокотехнологичного оборудования. Активность звезды может отрицательно влиять на него работу.

Астрофизик уточнил, что важные объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, строятся с учетом вероятности мощных вспышек и изменений магнитного поля планеты. Поэтому вероятность того, что они пострадают от вспышек на Солнце, практически исключена.