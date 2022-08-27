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1 час назад

Астрофизик Попов рассказал о рисках солнечных вспышек для человечества

Илья Родин

Профессор РАН Сергей Попов рассказал о специфике влияния вспышек на Солнце на инфраструктурные объекты и здоровье человека. Он пояснил, что теоретически они могут представлять опасность для человечества, но фактически особого вреда не приносят. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Астрофизик рассказал о рисках солнечных вспышек для людей
Фото: Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASASolar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA

Попов пояснил, что Солнце является на самой активной звездой, вспышки особой мощности на нем не фиксируются. В результате, на протяжении многих веков люди даже и не подозревали о солнечных вспышках.

По его мнению, ситуация изменилась после появления на планете разнообразного высокотехнологичного оборудования. Активность звезды может отрицательно влиять на него работу.

Астрофизик уточнил, что важные объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, строятся с учетом вероятности мощных вспышек и изменений магнитного поля планеты. Поэтому вероятность того, что они пострадают от вспышек на Солнце, практически исключена.

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Появление целой группы пятен на звезде теоретически может оказаться опасным для человечества, но такое природное явление маловероятно в обозримом будущем, подчеркнул Попов.

Наука и техника,Сергей Попов,РАН,
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