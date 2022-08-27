Астрофизик рассказал о рисках солнечных вспышек для людей

Профессор РАН Сергей Попов рассказал о специфике влияния вспышек на Солнце на инфраструктурные объекты и здоровье человека. Он пояснил, что теоретически они могут представлять опасность для человечества, но фактически особого вреда не приносят. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Попов пояснил, что Солнце является на самой активной звездой, вспышки особой мощности на нем не фиксируются. В результате, на протяжении многих веков люди даже и не подозревали о солнечных вспышках.
По его мнению, ситуация изменилась после появления на планете разнообразного высокотехнологичного оборудования. Активность звезды может отрицательно влиять на него работу.
Астрофизик уточнил, что важные объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, строятся с учетом вероятности мощных вспышек и изменений магнитного поля планеты. Поэтому вероятность того, что они пострадают от вспышек на Солнце, практически исключена.
Появление целой группы пятен на звезде теоретически может оказаться опасным для человечества, но такое природное явление маловероятно в обозримом будущем, подчеркнул Попов.