Россияне массово перешли на недорогие смартфоны

В 2022 году россияне стали покупать более дешевые смартфоны и ноутбуки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

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«Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года», - сообщили исследователи.

Объем продаж в натуральном выражении упал по сравнению с прошлым годом на 26%.

Средний чек покупателя ноутбука - 38 850 рублей, это на 9% ниже прошлого года.

При этом объем продаж ноутбуков фиксируется выше уровня прошлого года на 9%.

Аналитики говорят, что снижение среднего чека связано с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники и с расширением линейки более доступных гаджетов.