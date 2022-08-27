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9 минут назад

Россияне массово перешли на недорогие смартфоны

Майк Габриелян

В 2022 году россияне стали покупать более дешевые смартфоны и ноутбуки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

Россияне массово перешли на недорогие смартфоны
Фото: ТАССТАСС

«Средний чек покупки смартфонов составил 15 440 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года», - сообщили исследователи.

Объем продаж в натуральном выражении упал по сравнению с прошлым годом на 26%.

Средний чек покупателя ноутбука - 38 850 рублей, это на 9% ниже прошлого года.

При этом объем продаж ноутбуков фиксируется выше уровня прошлого года на 9%.

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Аналитики говорят, что снижение среднего чека связано с более выгодными ценовыми условиями импорта электроники и с расширением линейки более доступных гаджетов.

Ранее стало известно, что экспорт смартфонов из КНР в Россию практически достиг докризисного уровня.

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