Телефоны с лучшей камерой в 2022: рейтинг смартфонов

Сейчас практически каждый, даже самый дешевый смартфон оснащен какой-никакой камерой, но лишь единицы среди дорогостоящих флагманов могут похвастать действительно впечатляющим качеством съемки. Гонка вооружений в сфере мобильных камер такая же напряженная, как и в разработке процессоров и других высокотехнологичных компонентов — но не проблема. Мы составили список смартфонов 2022 года выпуска с лучшими камерами на основе рейтинга портала DXOMARK.
iPhone 13 Pro — пожалуй, лучший выбор, если вы заинтересованы прежде всего в съемке видео. Модуль основной камеры позволяет снимать высококачественные изображения в любых ситуациях и обладает великолепной цветопередачей. Звукозапись при съемке видеороликов тоже впечатляет, даже в условиях высокой громкости (на концертах и прочих шоу). Емкость аккумулятора обеспечит более двух дней автономной работы при экономном использовании, однако скорость зарядки оставляет желать лучшего. Если не обращать на это внимания, пожаловаться можно разве что на ограниченную детализацию фотографий, снятых через длиннофокусный объектив.
Huawei Mate 40 Pro+ отличается от большинства конкурентов впечатляющим качеством съемки в ночном режиме с эффективной оптической стабилизацией изображения. Фотографии сохраняют высокий уровень детализации в большинстве ситуаций: особенно хорошо получаются портретные снимки. В то же время, превью фотографии не всегда точно передает конечный снимок, но это сравнительно небольшой минус на фоне всех достоинств.
Xiaomi Mi 11 Ultra — универсальный вариант, если вам нужно отличное качество фото в широком динамическом диапазоне. Широкоформатный объектив смартфона превосходит аналогичные камеры многих конкурентов в плане широты поля зрения, плюс отдельной похвалы заслуживает цифровой зум, который показывает достойные результаты на дальних дистанциях. Высокое качество звукозаписи порадует тех, кто собирается снимать видео, да и в целом телефон производит приятное впечатление. Из недостатков можно отметить посредственное качество воспроизведения звука и селфи-камеру — она могла быть и получше.
Huawei P50 Pro — еще один выдающийся универсал. Хороший обзор и качество изображения на широкоформатном объективе, отличный теле-зум, неплохой стабилизация и динамический диапазон видеосъемки. Селфи-камера тоже не отстает. Иными словами, Huawei P50 Pro — шикарный флагманский смартфон… Который не поддерживает сервисы Google, что для многих станет проблемой. Также среди недостатков можно выделить неточное превью фотографий и низкую яркость экрана, хотя последнее легко исправить в настройках.
Наконец, безусловный фаворит 2022 года — это Honor Magic4 Ultimate. Прекрасный модуль основной камеры выдает высочайшее качество фотографий в любых условиях и при любом освещении. Телефон отлично справляется с динамичными композициями, что делает его достойным выбором для экшен-фотографии. Съемка в ночном режиме не вызывает нареканий, тогда как зум показывает превосходные результаты на средней дистанции. Из недостатков бросается в глаза только автоматическая фокусировка при видеосъемке, которой иногда не хватает плавности.
Xiaomi 12S Ultra немного выбивается на общем фоне по нескольким причинам. Во-первых, этот телефон продается исключительно на территории Китая: производитель не планирует международный релиз для других регионов. Во-вторых, специалисты DXOMARK пока еще не протестировали устройство. Тем не менее, мы не могли не включить его в список по одной простой причине: на данный момент 50-мегапиксельная камера Xiaomi 12S Ultra имеет самый большой датчик изображения среди всех смартфонов на рынке. Конечно, этого недостаточно, чтобы назвать телефон безусловным лидером, но профильные блогеры, заполучившие телефон, пока сходятся во мнении — он захватывает великолепные снимки там, где другие флагманы способны всего лишь на «неплохие».