Телефоны с лучшей камерой в 2022: рейтинг смартфонов

Сейчас практически каждый, даже самый дешевый смартфон оснащен какой-никакой камерой, но лишь единицы среди дорогостоящих флагманов могут похвастать действительно впечатляющим качеством съемки. Гонка вооружений в сфере мобильных камер такая же напряженная, как и в разработке процессоров и других высокотехнологичных компонентов — но не проблема. Мы составили список смартфонов 2022 года выпуска с лучшими камерами на основе рейтинга портала DXOMARK.

Фото: Honor Honor

iPhone 13 Pro

Видео дня

Процессор: Apple A15 Bionic

Дисплей: 6,1 дюйма, Super Retina XDR OLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 6/128, 6/256, 6/512 ГБ, 6/1 ТБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 12 Мп, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; 12 Мп, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 Мп, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF; TOF 3D LiDAR scanner (depth)

Аккумулятор: 3095 мАч

Габариты: 14,7 х 7,1 х 0,77 см

Вес: 204 г

Цена: от 70 000 рублей

iPhone 13 Pro — пожалуй, лучший выбор, если вы заинтересованы прежде всего в съемке видео. Модуль основной камеры позволяет снимать высококачественные изображения в любых ситуациях и обладает великолепной цветопередачей. Звукозапись при съемке видеороликов тоже впечатляет, даже в условиях высокой громкости (на концертах и прочих шоу). Емкость аккумулятора обеспечит более двух дней автономной работы при экономном использовании, однако скорость зарядки оставляет желать лучшего. Если не обращать на это внимания, пожаловаться можно разве что на ограниченную детализацию фотографий, снятых через длиннофокусный объектив.

Apple

Huawei Mate 40 Pro+

Процессор: Kirin 9000 5G

Дисплей: 6,7 дюйма, OLED, 90 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/256, 12/256 ГБ

Слот для карты памяти: NM (Nano Memory)

Камеры: 50 Мп, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; 12 Мп, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom; 8 Мп, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom; 20 Мп, f/2.4, 14mm (ultrawide), PDAF; TOF 3D, (depth)

Аккумулятор: 4400 мАч

Габариты: 16,3 х 7,5 х 0,88 см

Вес: 230 г

Цена: от 89 999 рублей

Huawei Mate 40 Pro+ отличается от большинства конкурентов впечатляющим качеством съемки в ночном режиме с эффективной оптической стабилизацией изображения. Фотографии сохраняют высокий уровень детализации в большинстве ситуаций: особенно хорошо получаются портретные снимки. В то же время, превью фотографии не всегда точно передает конечный снимок, но это сравнительно небольшой минус на фоне всех достоинств.

Huawei

Xiaomi Mi 11 Ultra

Процессор: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G

Дисплей: 6,8 дюйма, AMOLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/256, 12/256, 12/512 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 50 Мп, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS; 48 Мп, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom; 48 Мп, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,4 х 7,4 х 0,84 см

Вес: 234 г

Цена: от 60 000 рублей

Xiaomi Mi 11 Ultra — универсальный вариант, если вам нужно отличное качество фото в широком динамическом диапазоне. Широкоформатный объектив смартфона превосходит аналогичные камеры многих конкурентов в плане широты поля зрения, плюс отдельной похвалы заслуживает цифровой зум, который показывает достойные результаты на дальних дистанциях. Высокое качество звукозаписи порадует тех, кто собирается снимать видео, да и в целом телефон производит приятное впечатление. Из недостатков можно отметить посредственное качество воспроизведения звука и селфи-камеру — она могла быть и получше.

Xiaomi

Huawei P50 Pro

Процессор: Kirin 9000

Дисплей: 6,6 дюйма, OLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/128, 8/256, 8/512, 12/512 ГБ

Слот для карты памяти: NM (Nano Memory)

Камеры: 50 Мп, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS; 64 Мп, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, 7x lossless zoom; 13 Мп, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF; 40 Мп, f/1.6, 23mm (B/W), AF

Аккумулятор: 4360 мАч

Габариты: 15,8 х 7,3 х 0,85 см

Вес: 195 г

Цена: от 89 999 рублей

Huawei P50 Pro — еще один выдающийся универсал. Хороший обзор и качество изображения на широкоформатном объективе, отличный теле-зум, неплохой стабилизация и динамический диапазон видеосъемки. Селфи-камера тоже не отстает. Иными словами, Huawei P50 Pro — шикарный флагманский смартфон… Который не поддерживает сервисы Google, что для многих станет проблемой. Также среди недостатков можно выделить неточное превью фотографий и низкую яркость экрана, хотя последнее легко исправить в настройках.

Huawei

Honor Magic4 Ultimate

Процессор: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: 6,8 дюйма, LTPO OLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 12/512 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 50 Мп, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12", 1.4µm, PDAF, Laser AF; 64 Мп, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.7µm; 64 Мп, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom; 50 Мп, f/2.0, (wide), 1/2.5", PDAF; TOF 3D (depth)

Аккумулятор: 4600 мАч

Габариты: 16,3 х 7,5 х 1,1 см

Вес: 242 г

Цена: от 90 000 рублей

Наконец, безусловный фаворит 2022 года — это Honor Magic4 Ultimate. Прекрасный модуль основной камеры выдает высочайшее качество фотографий в любых условиях и при любом освещении. Телефон отлично справляется с динамичными композициями, что делает его достойным выбором для экшен-фотографии. Съемка в ночном режиме не вызывает нареканий, тогда как зум показывает превосходные результаты на средней дистанции. Из недостатков бросается в глаза только автоматическая фокусировка при видеосъемке, которой иногда не хватает плавности.

Honor

Xiaomi 12S Ultra

Процессор: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1

Дисплей: 6,7 дюйма, LTPO2 OLED, 120 Гц

Варианты подсистемы памяти: 8/256, 12/256, 12/512 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 50.3 Мп, f/1.9, 23mm (wide), 1.0", 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS; 48 Мп, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom; 48 Мп, f/2.2, 13mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Dual-Pixel PDAF; TOF 3D, (depth)

Аккумулятор: 4860 мАч

Габариты: 16,3 х 7,5 х 91 см

Вес: 225 г

Цена: от 70 000 рублей

Xiaomi 12S Ultra немного выбивается на общем фоне по нескольким причинам. Во-первых, этот телефон продается исключительно на территории Китая: производитель не планирует международный релиз для других регионов. Во-вторых, специалисты DXOMARK пока еще не протестировали устройство. Тем не менее, мы не могли не включить его в список по одной простой причине: на данный момент 50-мегапиксельная камера Xiaomi 12S Ultra имеет самый большой датчик изображения среди всех смартфонов на рынке. Конечно, этого недостаточно, чтобы назвать телефон безусловным лидером, но профильные блогеры, заполучившие телефон, пока сходятся во мнении — он захватывает великолепные снимки там, где другие флагманы способны всего лишь на «неплохие».