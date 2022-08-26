В Испании обнаружили вырезанный огромный каменный фаллос римской эпохи

В Испании обнаружили огромный фаллос, вырезанный на каменной стене в римскую эпоху. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Фото: Ayuntamiento de Nueva Carteya Ayuntamiento de Nueva Carteya

Фаллические изображения и амулеты были распространены в Древнем Риме, так как считались символами удачи и вестниками благоприятных предзнаменований. Языческие религии ассоциировали их с плодородием, а фаллические символы представляли бога плодородия Фасцина, защищающего от "дурного глаза".

"Было принято размещать их на фасадах домов, а солдаты носили маленькие фаллические амулеты как символы мужественности. Но этот - необычайно большой", - говорит Андрес Ролдан из Университета Эстремадуры.

Возможно, это самый большой вырезанный фаллос среди всех ранее обнаруженных.

Изображение фаллоса достигает полуметра, его выложили на камне в основании древнеримского здания в Эль-Игероне, построенном во времена римского владычества в Испании.

Археологи полагают, что здание, где найден барельеф, было размером 20 на 17 метров и имело форму башни. Оно было возведено на месте разрушенного иберийского поселения, датируемого пятым веком до нашей эры и впервые раскопанном в Эль-Игероне в 1960-х годах.

Римляне использовали древние иберийские укрепления в качестве фундамента для новых зданий. По периметру постройки были возведены стены толщиной 1,8 метра, сооруженные из больших блоков известняка.

Кроме того, в здании находятся подземные склады для сельскохозяйственной продукции и стройматериалы, включая бетон и плитку. Здание пришло в запустение во времена первой династии Флавиев, но было отреставрировано маврами. После изгнания мавров в ходе реконкисты в XIII веке здание вновь забросили, и откопали лишь во второй половине XX века.