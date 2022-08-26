Назван способ снизить опасность от обстрелов Запорожской АЭС

Снизить опасность обстрелов и обрывов линий электропередачи можно консервацией Запорожской атомной электростанции. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Он добавил, что остановка работы резервных дизельных электрогенераторов займет одну-две недели в случае консервации ЗАЭС. При этом, по словам Ожаровского, полностью опасность это не устранить из-за находящихся внутри реактора радионуклидов, но сделает последствия возможной аварии значительно меньше.

Он отметил, что площадь поражения радиоактивных атомов в случае их разлета уменьшится с сотен до единиц километров.

Кроме того по действующим в России стандартам на ЗАЭС должна быть резервная линия электропередачи на случай непланового отключения, сказал Ожаровский.