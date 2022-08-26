Ученые впервые обнародовали звук черной дыры

«Неправильное представление о том, что в космосе нет звука, возникает потому, что большая часть пространства представляет собой вакуум, не позволяющий звуковым волнам распространяться. Но в скоплении галактик так много газа, что мы улавливаем настоящий звук космоса. На записи он усилен, чтобы можно было услышать черную дыру», – отметили специалисты национального управления США по астронавтике и исследованию космического пространства.