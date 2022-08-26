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54 минуты назад

Ученые впервые обнародовали звук черной дыры

Елена Прошина

В своих социальных сетях специалисты из NASA опубликовали запись звучания чёрной дыры. Учёные заявили, что это «настоящий звук космоса».

На аудоиклипе можно услышать звуки, которые издаёт массивная черная дыра в самом центре скопления галактик созвездия Персея. От Земли её отделяют 250 миллионов световых лет.

«Неправильное представление о том, что в космосе нет звука, возникает потому, что большая часть пространства представляет собой вакуум, не позволяющий звуковым волнам распространяться. Но в скоплении галактик так много газа, что мы улавливаем настоящий звук космоса. На записи он усилен, чтобы можно было услышать черную дыру», – отметили специалисты национального управления США по астронавтике и исследованию космического пространства.

Стоит отметить, что звуковые вибрации от этой чёрной дыры были получены ещё в 2003 году. Однако частота этого звука такова, что человеческое ухо просто не способно его уловить. И только сейчас учёным удалось обработать запись так, чтобы услышать звук космоса смог любой желающий.

Ранее в NASA сделали самое масштабное изображение космоса.

Наука и техника,Видео,NASA,
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