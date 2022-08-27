Как  выбрать телефон для ребенка: в школу и не только

Собирая детей в школу в преддверие первого сентября, многие родители наверняка впервые столкнулись с серьезной проблемой — выбором мобильного телефона. Без мобильника сейчас никуда: для ребенка это не только средство связи с родителями, но и важный инструмент для общения со сверстниками. Чтобы немного облегчить вам задачу, мы составили подробную инструкцию о том, как правильно выбрать телефон для школы.

Фото: ТАСС ТАСС

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Перед тем, как выкладывать деньги за телефон, важно подумать, какой именно мобильник подойдет вашему ребенку. Во многом этот выбор зависит от вашего бюджета и предпочтений будущего владельца телефона, но, в целом, мобильники можно разделить на две обширные категории.

Кнопочные телефоны сейчас выглядят немного архаично, однако они по-прежнему пользуются спросом среди аудитории всех возрастов — включая школьников младших классов. На самом деле, почти все руководства по покупке телефонов для детей рекомендуют брать первоклашкам именно кнопочные мобильники. Они зачастую гораздо прочнее обычных смартфонов, что поможет им пережить регулярные падения на землю — все-таки маленькие дети иногда не слишком аккуратно обращаются с техникой. Более того, строгие родители любят кнопочные телефоны за отсутствие «лишних» приложений, которые могут отвлекать ребенка от занятий. Большинство устройств подобного рода поддерживает лишь звонки, SMS-сообщения, допотопную камеру, фонарик и парочку встроенных игр.

Это идеальный вариант для связи, но совсем не факт, что он понравится ребенку. Помните, что детям хочется не только звонить, но и переписываться в чатах, делать красивые фотографии и играть в те же игры, что и их одноклассники — кнопочный телефон может изолировать вашего ребенка и негативно повлиять на социализацию.

Также отметим, что в первых классах кнопочный телефон можно заменить умными часами с возможностью звонить, о которых мы вам уже рассказывали. Такие и потерять сложнее, и контролировать их проще.

Смартфоны же не нуждаются в представлении: это многофункциональные устройства, которые имеют все, что нужно современному школьнику. Да, даже на маломощные смартфоны можно поставить игры, которые в теории могут отвлекать от учебы, но пользы от приложений гораздо больше, чем вреда. К тому же, сейчас многие производители предлагают продвинутые настройки родительского контроля, которые ограничивают выбранные функции телефона. Например, если вы переживаете, что ребенок может ненароком загрузить вредоносные программы, просто отключите магазин приложений — и проблема решена. Не хотите, чтоб залезал на нежелательные сайты? Включите контроль аккаунта и запросы на открытие страниц.

Впрочем, смартфоны также имеют и ряд недостатков. Телефоны, оснащенные сенсорными экранами, далеко не такие крепкие, как кнопочные звонилки. Некоторые могут выйти из строя после первого же неудачного падения, после чего их придется отнести в ремонт — он тоже может влететь в копеечку.

Какой из вариантов самый оптимальный? Как мы уже сказали выше, это зависит, прежде всего, от вашего бюджета. Само собой, бюджетный смартфон будет гораздо практичнее кнопочного телефона, но некоторые школы запрещают ученикам пользоваться подобными устройствами на территории учебного заведения. Если вы категорически не хотите, чтобы ваш ребенок отвлекался на игры, то да, кнопочный телефон станет лучшим вариантом — но не забывайте, что мы сказали об изоляции.

Форма корпуса и диагональ экрана

Хороший мобильник должен комфортно лежать в руке ребенка: это вдвойне актуально, т.к. производители часто гонятся за максимально возможной диагональю экрана, совершенно не беспокоясь о размерах устройства. Самый простой способ не попасть впросак — это приехать в магазин, чтобы будущий владелец телефона подержал его в руках лично. Не тяжелый ли, удобно ли прикладывать его к уху, не выскальзывает ли он из руки во время работы.

Что касается диагонали экрана, на данный момент самый популярный диапазон — от 5 до 5,5 дюймов. Эта цифра обеспечивает большой, читаемый дисплей, но сохраняет размеры корпуса в пределах разумного. В карман школьной формы такой телефон может помещаться с трудом, однако в руке будет лежать нормально. Если вам нужно что-то более компактное, можно подобрать телефон с 4-дюймовым экраном, но имейте в виду, что читать на нем текст или смотреть видео в течение продолжительного времени будет некомфортно — все слишком маленькое. Да и, будем честны, ассортимент таких телефонов настолько мал, что ничего приличного там не найти.

Тип матрицы

От типа матрицы экрана зависит не только качество картинки в видеороликах и мобильных играх, но и здоровье ребенка.

Производители современных телефонов используют один из трех вариантов: TN, IPS и OLED. Первый — прерогатива ультрабюджетных моделей; если вам позволяют средства, избегайте TN всеми силами. IPS — самая популярная опция, которая сочетает качество цветопередачи и неплохие углы обзора, плюс меньше всех нагружает глаза. Наконец, OLED (AMOLED) стоит в одном ряду с IPS, но выглядит чуть ярче и насыщеннее, что хорошо смотрится на полке магазина, но в бюджетных телефонах от него могут очень сильно уставать глаза. Перед покупкой обязательно узнайте, есть ли у OLED специальная защита от мерцания экрана.

Также стоит помнить о разрешении экрана. Сейчас стандартом можно назвать Full HD (1920 х 1080 пикселей): в таком разрешении изображение будет максимально четким как в видео, так и в играх или других приложениях.

Операционная система

Практически все производители за исключением Apple так или иначе используют операционную систему Android — либо создают на ее основе собственные программные оболочки. Если вы подбираете телефон среди моделей, вышедших за последнюю пару лет, то волноваться не о чем: операционка почти наверняка будет достаточно актуальной, чтобы поддерживать работу популярных приложений.

Предупредим только об одном моменте: некоторые бюджетные телефоны используют операционную систему Android Go — облегченную версию обычного Android, которая использует крайне малый объем оперативной памяти. Если вы укладываетесь в бюджет, таких телефонов лучше избегать. Они сгодятся для базовых задач, вроде звонков и сообщений, но во всем остальном работают медленно.

Что же касается разных оболочек Android — MIUI, One UI и т.п. — не обращайте на них особого внимания. Выбирать по ним телефон точно не стоит.

Объем памяти

Под памятью подразумеваются два параметра: объем оперативной памяти, которая отвечает за быстродействие и производительность телефона, и объем встроенного хранилища для файлов. Само собой, чем больше оба показателя, тем лучше — здесь мы можем дать лишь несколько советов. Во-первых, попробуйте найти модель, которая поддерживает карты памяти: так вы сможете расширить хранилище без лишней переплаты. Во-вторых, минимальный приемлемый объем оперативки на данный момент — 4 ГБ, а лучше — 6 ГБ. Больше вряд ли потребуется, а при меньшем показателе мобильник может подтормаживать даже в простых приложениях.

Что касается общей памяти, то мы советуем брать телефоны минимум на 32-64 ГБ. Как показывает практика, этого объема хватает с запасом. Если ребенок будет жаловаться, что ему мало — это удачный предлог научить его грамотно расходовать память, удалять ненужные приложения и скидывать фотографии на компьютер.

Емкость аккумулятора

Этот параметр показывает, как долго телефон может работать без подзарядки — иногда его еще называют временем автономной работы. Как и в случае с памятью, чем больше цифра, тем лучше, однако смартфоны с мощными батареями зачастую расплачиваются за высокую автономность комфортом. Иными словами, емкие батареи делают телефон тяжелее. Многие бюджетные модели имеют аккумуляторы емкостью 2500-3000 мАч — этого хватит где-то на день интернет-серфинга, звонков и чатов. Если нужно что-то более серьезное, подыщите 4000-5000 мАч. Но тут имейте ввиду, что время автономной работы зависит также и от мощности телефона. Как правило, чем дороже и производительнее телефон, тем быстрее он разряжается.

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