Samsung изобрела уникальный унитаз

Samsung представила особенный унитаз. Как сообщает пресс-служба корейского техногиганта, проект Reinvented Toiled позволяет перерабатывать отходы и делать их полностью безопасными для окружающей среды.

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Разработка велась совместно с Фондом Билла и Мелисы Гейтс. Американский миллиардер представил проект туалета еще в 2011 году. В 2019 году Samsung в лице института Samsung Advanced Institute of Technology присоединилась к работе и за три года им удалось создать рабочий прототип.

Система с помощью термообработки и биообработки обеззараживает отходы. Твердые обезвоживаются, высушиваются и сжигаются, а жидкие очищаются в процессе биологической очистки.

Samsung

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ, около 3,6 млрд человек вынуждены пользоваться небезопасными санитарно-техническими средствами. В результате этого полмиллиона детей в возрасте до 5 лет ежегодно умирают от диарейных заболеваний, вызванных ограниченным доступом к безопасной воде и гигиене.