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19 минут назад

СМИ: Dell покинет российский рынок

Лера Букина

Производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell навсегда покинет рынок страны. Кроме того, он занялся сокращением всех сотрудников, сообщает CNews со ссылкой на источники в сотрудничающих с корпорацией компаниях, а также на рынке дистрибуции.

Крупная компания собралась покинуть российский рынок
Фото: ReutersReuters

Собеседники издания отмечают, что в российском офисе компании числились около 50 работников. Вместе с тем подчеркивается, что при сокращении им полагаются до восьми окладов.

Под увольнение попадут работники отделов продаж и маркетинга, а также технические специалисты. По словам источника в компании, сотрудничающего с Dell, последним рабочим днем корпорации в РФ станет 30 августа.

О приостановке продаж в России и на Украине компания Dell объявила в конце февраля. Весной на российскую структуру Dell подал в суд системный агрегатор «Талмер» из-за невыполнения обязательств.

IKEA окончательно уходит из России

Ранее сообщалось, что западные компании, принявшие решение уйти с российского рынка из-за санкций, столкнулись с убытками в размере более 70 млрд долларов США. В основном это касается европейских, американских и японских компаний.

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