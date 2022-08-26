Крупная компания собралась покинуть российский рынок

Производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell навсегда покинет рынок страны. Кроме того, он занялся сокращением всех сотрудников, сообщает CNews со ссылкой на источники в сотрудничающих с корпорацией компаниях, а также на рынке дистрибуции.

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Собеседники издания отмечают, что в российском офисе компании числились около 50 работников. Вместе с тем подчеркивается, что при сокращении им полагаются до восьми окладов.

Под увольнение попадут работники отделов продаж и маркетинга, а также технические специалисты. По словам источника в компании, сотрудничающего с Dell, последним рабочим днем корпорации в РФ станет 30 августа.

О приостановке продаж в России и на Украине компания Dell объявила в конце февраля. Весной на российскую структуру Dell подал в суд системный агрегатор «Талмер» из-за невыполнения обязательств.