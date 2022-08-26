В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
30 минут назад

Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самое масштабное изображение космоса

Елена Прошина

Группа ученых сделала самое масштабное изображение космоса с помощью телескопа НАСА «Джеймс Уэбб». Оно состоит из 690 фотографий. Об этом пишет iXBT.com.

CEERS

Изображение было создано в рамках проекта Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS). Его целью является демонстрация, тестирование и проверка внегалактических исследований с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». Как уточняется, новое изображение покрывает область неба примерно в восемь раз больше, чем первое изображение с телескопа, которое было опубликовано 12 июля.

Отмечается, что проект CEERS завершил свой первый набор наблюдений Epoch 1. В результате было получено большое количество данных с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST и систем визуализации MIRI. Epoch 1 охватывает «небольшой» участок неба возле «ручки ковша» Большой Медведицы.

Ранее сообщалось, что телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал первые четкие свидетельства присутствия углекислого газа в атмосфере экзопланеты WASP-39 b, находящейся за пределами Солнечной системы.

Наука и техника,Видео,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители