Группа ученых сделала самое масштабное изображение космоса с помощью телескопа НАСА «Джеймс Уэбб». Оно состоит из 690 фотографий. Об этом пишет iXBT.com.

CEERS

Изображение было создано в рамках проекта Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS). Его целью является демонстрация, тестирование и проверка внегалактических исследований с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». Как уточняется, новое изображение покрывает область неба примерно в восемь раз больше, чем первое изображение с телескопа, которое было опубликовано 12 июля.

Отмечается, что проект CEERS завершил свой первый набор наблюдений Epoch 1. В результате было получено большое количество данных с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST и систем визуализации MIRI. Epoch 1 охватывает «небольшой» участок неба возле «ручки ковша» Большой Медведицы.