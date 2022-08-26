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1 час назад

Биологи обнаружили, что первые водные бобры тренировались плавать в грязи

Газета.Ru

Биологи из Университета штата Огайо обнаружили останки древнейшего водоплавающего бобра возрастом 30 млн лет. Статья опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Как древние бобры обманули эволюцию
Фото: Газета.руГазета.ру

Кости и зубы нового вида были найдены в западной Монтане, и их сразу идентифицировали как бобриные из-за узнаваемой формы зубов. Сравнение 15 параметров таранной кости бобра с 343 образцами современных видов грызунов (всего ученые провели более 5100 измерений) позволило установить, что животное вело водный образ жизни.

Новый вид назвали Microtheriomys articulaquaticus. Ученые считают, что животное было не только древнейшим водоплавающим бобром, но и первым водным грызуном Северной Америки. До этого первым плавающим бобром считался обнаруженный во Франции вид возрастом 23 млн лет. Открытие ученых может означать, что переход бобров к водной среде начался на 7 млн лет раньше и произошел не в Европе, а в Северной Америке. Окаменелости рыб и лягушек, а также особенности горных пород, в которых были обнаружены окаменелости нового вида бобра, также доказывают, что он существовал в водной среде.

Древний бобр не имел плоского хвоста, который помогает современным видам плавать, был сравнительно небольшим и весил менее килограмма, в то время как сегодняшние бобры Северной Америки могут весить более 20 кг.

Вычислительный анализ данных позволил биологам предложить новую гипотезу эволюции земноводных бобров: возможно, они перешли к водному образу жизни благодаря тем особенностям анатомии, которые развивались в ходе приспособления к рытью нор. Предок всех когда-либо существовавших бобров, таким образом, был роющим животным. Ученые считают, что это объяснимо, потому что движение в земле или в воде требует аналогичных приспособлений скелета и мышц.

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