Палеонтологи обнаружили самый большой скелет динозавра в Европе

Палеонтологи обнаружили скелет самого большого динозавра среди живших в Европе. Об этом сообщает сайт Лиссабонского университета.

Фото: Faculty of Sciences of the University of Lisbon Faculty of Sciences of the University of Lisbon

Находка была сделана в Португалии в городе Помбал.

Первоначально кости обнаружили землевладелец на своем заднем дворе во время строительных работ. Прибывшие на место ученые определили, что кости принадлежали зауроподу - представителю большой группы четвероногих травоядных ящеров с длинными шеями и хвостами. Обнаруженная особь достигала 12 метров в высоту и 25 в длину.

Ученые отнесли его к семейству брахиозаврид (Brachiosauridae), представители которого жили в конце юрского — начале мелового периода, примерно 100-160 миллионов лет назад, и отличались развитыми передними конечностями.

Палеонтологи отмечают, что сохранились множество костей осевого скелета, в том числе позвонков и ребер, причем в отличном состоянии и с сохранением анатомического положения. Сохранность окаменелостей и их расположение указывают на то, что рядом могут находиться другие фрагменты скелета.

Ученые планируют продолжить раскопки, чтобы собрать все фрагменты и определить видовую принадлежность особи.