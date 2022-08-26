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34 минуты назад

Мужчина нашел на своем участке скелет огромного динозавра

Ferra.ruиещё 2

Житель Португалии копал на своём участке и нашёл окаменелые кости динозавра. Изучив скелет, учёные обнаружили, что он принадлежал 25-метровому брахиозавру, который жил между 160 и 100 млн лет назад.

Мужчина нашел на своем участке скелет огромного динозавра
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отмечается, что это может быть самый крупный динозавр-зауропод (характеризуются четырьмя лапами, длинными шеей и хвостом и растительноядной диетой) когда-либо найденный в Европе. Как сообщили учёные, «необычно найти все ребра животного в таком виде, не говоря уже о том, что они находятся в таком положении, сохраняя их исходное анатомическое положение».

Мужчина заметил фрагменты окаменелых костей у себя во дворе во время строительных работ ещё в 2017 году. Он связался с исследовательской группой, которая в том же году провела там полноценные раскопки. Но только в начале этого месяца португальские и испанские палеонтологи объявили о том, что нашли именно динозавра-зауропода.

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