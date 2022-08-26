Мужчина нашел на своем участке скелет огромного динозавра

Житель Португалии копал на своём участке и нашёл окаменелые кости динозавра. Изучив скелет, учёные обнаружили, что он принадлежал 25-метровому брахиозавру, который жил между 160 и 100 млн лет назад.

Отмечается, что это может быть самый крупный динозавр-зауропод (характеризуются четырьмя лапами, длинными шеей и хвостом и растительноядной диетой) когда-либо найденный в Европе. Как сообщили учёные, «необычно найти все ребра животного в таком виде, не говоря уже о том, что они находятся в таком положении, сохраняя их исходное анатомическое положение».