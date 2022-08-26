Впервые обнаружен CO2 за пределами Солнечной системы

Космический телескоп Джеймса Уэбба, который разработало и запустило американское космическое агентство (NASA), впервые в истории обнаружил углекислый газ в атмосфере космического объекта за пределами нашей Солнечной системы. Это означает, что на далекой планете может существовать жизнь.

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На создание телескоп Джеймса Уэбба было потрачено $10 млрд и 25 лет научных исследований. Это высокотехнологичное оборудование способно обнаруживать и измерять газ в более разреженных атмосферах небольших планет. Телескоп выявил углекислый газ на WASP-39 b — это горячий газовый гигант, вращающийся вокруг солнцеподобной звезды на расстоянии 700 световых лет от Земли. Его масса примерно такая же, как у Сатурна, а диаметр в 1,3 раза больше, чем у Юпитера (самая большая планета солнечной системы с диаметром в 142 984 км). Масса Сатурна в 95 раз больше, чем у Земли, а Юпитера — в 318 раз.

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На планете WASP-39 b атмосфера раскалена до 900 градусов по Цельсию. В отличие от более холодных и компактных газовых гигантов в нашей Солнечной системе WASP-39 b вращается очень близко к своей звезде, совершая один оборот чуть более чем за четыре земных дня. На планете, открытой еще в 2011 году, есть вода в виде пара, а также натрий и калий, сообщается на сайте NASA.

Понимание состава атмосферы планеты важно для ученых: это многое проясняет в происхождении планеты и пути ее развития.

«Молекулы углекислого газа являются чувствительными индикаторами истории формирования планет. Измеряя эту особенность, мы можем определить, сколько твердого и газообразного материала в составе планеты. В ближайшее десятилетие телескоп Джеймса Уэбба проведет ряд измерений для других объектов, что даст нам представление о деталях их формирования и уникальности нашей собственной Солнечной системы», — рассказал Майк Лайн из Университета штата Аризона, представитель исследовательской группы.