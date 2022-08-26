Биологи вырастили больной шизофренией искусственный мозг

Ученые создали в лаборатории подобие искусственного мозга с признаками шизофрении. Статья об этом опубликована в Nature Communications.

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Эти работы начались благодаря случайности: в 2017 году во время экспериментов с культурой клеток мозга пробирку с остатками раствора поместили в инкубатор. На следующее утро ученые обнаружили, что в сосуде находятся крошечные нервные сферы, соединенные нитями. Так ученые получили органоиды мозга - организованные нервные клетки, чьи функции напоминают мозговые и с помощью которого можно исследовать работу реального мозга. Этот тип объектов назвали MoNNets.

В новой работе исследователи из Колумбийского университета выращивали органоиды мозга из клеток мышей, генетически предрасположенных к шизофрении. В результате связи между нервными клетками внутри каждой сферы функционировали нормально, но связь между этими ячейками и соседними шла с большим трудом.

Таким образом авторы работы предполагают, что состоящие из нескольких миллионов клеток органоиды могут имитировать по крайней мере некоторые особенности клеточных и нейронных цепей мозга пациентов с шизофренией, состоящих из десятков миллиардов клеток.

Наконец, если в органоид ввести препараты для подавления симптомов шизофрении у мышей, их сетевая активность становилась более нормальной. Команда уже предприняла шаги по адаптации MoNNets для изучения других неврологических расстройств, включая эпилепсию и болезнь Паркинсона.