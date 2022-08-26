Илон Маск представил новое поколение Starlink

Вчера вечером компании SpaceX и T-Mobile объявили об амбициозном плане по обеспечению повсеместной связи для всех, у кого есть сотовый телефон, из космоса. И для этого в следующем году выйдет спутниковый интернет Starlink V2.

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Проект предусматривает использование спутниковой технологии Starlink компании SpaceX в паре со вторым по величине оператором беспроводной связи в США T-Mobile US и его среднечастотным спектром, мобильной сетью и большой клиентской базой.

Доставка интернета из космоса на землю на мобильные телефоны потребует от SpaceX завершения разработки второго поколения спутников Starlink. Они будут значительно больше нынешних, масса которых составляет около 295 кг. Основатель и главный инженер SpaceX Илон Маск заявил, что проект может войти в "бета-сервис" до конца 2023 года.