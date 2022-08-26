Астрономы обнаружили уникальные зеленые пески на Марсе, похожие на Гавайские пляжи

Исследователи из Университета Пердью с помощью данных марсохода Perseverance обнаружили на Марсе вулканические зеленые пески, которые позволят выяснить, как зародилась жизнь на Земле. Статья опубликована в журнале Science.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU NASA/JPL-Caltech/ASU

Зеленые пески обнаружили в кратере Езеро — древнем высохшем озере, которое было частью богатой речной системы во времена, когда на Марсе была жидкая вода, воздух и магнитное поле.

Ученые ожидали обнаружить на дне озера осадочные слои, но увидели магматические породы, обнаженные из-за водной эрозии. Эти зеленоватые породы состоят из крупных зерен оливина, более грязной версии перидота, который окрашивает многие пляжи Гавайев в темно-зеленый цвет.

Этим породам около 4 млрд лет, и они очень похожи на магматические породы на Земле в начале ее существования. На нашей планете такие камни давно исчезли, поэтому невозможно выяснить, в каких условиях зародилась жизнь на Земле. Но Марс — это настоящая лаборатория для изучения ранней Солнечной системы. Понимание эволюции и истории камней на Марсе может помочь выяснить, как могла возникнуть жизнь на Марсе и как это соотносится с ранней жизнью и условиями на древней Земле.