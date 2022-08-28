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35 минут назад

В Роскосмосе высказались о продлении перекрестных полетов с США

Lenta.ruиещё 2

Российская сторона посмотрит на реализацию текущих договоренностей с США перед тем, как вести переговоры о продлении программы перекрестных полетов на МКС. Об этом высказался ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

В Роскосмосе высказались о продлении перекрестных полетов с США
Фото: ReutersReuters

«Пока мы не забегаем вперед, посмотрим, как будут реализованы уже имеющиеся договоренности», — сказал глава госкорпорации, отвечая на вопрос, планирует ли РФ продлевать соглашение о перекрестных полетах.

Глава Роскосмоса напомнил, что на данный момент есть договоренность с НАСА о трех перекрестных полетах. Первые запланированы на осень.

В июле бывший глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и США начали переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию. По его словам, переговоры ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации, возглавляемого Сергеем Крикалевым, правительство одобрило их своим распоряжением в июне. Контакты между «Роскосмосом» и НАСА на эту тему были и раньше.

Наука и техника,Юрий Борисов,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
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