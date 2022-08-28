В Роскосмосе высказались о продлении перекрестных полетов с США

Российская сторона посмотрит на реализацию текущих договоренностей с США перед тем, как вести переговоры о продлении программы перекрестных полетов на МКС. Об этом высказался ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

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«Пока мы не забегаем вперед, посмотрим, как будут реализованы уже имеющиеся договоренности», — сказал глава госкорпорации, отвечая на вопрос, планирует ли РФ продлевать соглашение о перекрестных полетах.

Глава Роскосмоса напомнил, что на данный момент есть договоренность с НАСА о трех перекрестных полетах. Первые запланированы на осень.