В России разработают станцию для беспилотных вертолётов

В России появится первый вертопорт — станция для для беспилотных вертолётов. Об этом рассказал член ассоциации «Аэронекст» НТИ Николай Ряшин.

Фото: Ferra Ferra

По его словам, вертопорт будет запущен в третьем квартале 2023 года. Также планируется разработка станции для воздушных средств, занимающихся доставкой грузов.

Ряшин отметил, что вертопорт — версия уже существующего дронопорта. Станция будет адаптирована под новый вид БПЛА — электрический беспилотный вертолёт.