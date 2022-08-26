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1 час назад

В России разработают станцию для беспилотных вертолётов

Ferra.ruиещё 2

В России появится первый вертопорт — станция для для беспилотных вертолётов. Об этом рассказал член ассоциации «Аэронекст» НТИ Николай Ряшин.

В России разработают станцию для беспилотных вертолётов
Фото: FerraFerra

По его словам, вертопорт будет запущен в третьем квартале 2023 года. Также планируется разработка станции для воздушных средств, занимающихся доставкой грузов.

Ряшин отметил, что вертопорт — версия уже существующего дронопорта. Станция будет адаптирована под новый вид БПЛА — электрический беспилотный вертолёт.

«Сейчас мы находимся в активной фазе проектирования и рассчитываем в третьем квартале 2023 года представить рынку новый продукт», — отметил Ряшин.

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