В Китае испытали свой SpaceX

В КНР в пятницу, 26 августа, впервые провели испытание возвращаемого суборбитального носителя, передает ТАСС, ссылаясь на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

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Как говорится в сообщении, носитель взлетел с космодрома Цзюцюань и успешно сел в хошуне (территориальная единица, по административным функциям соответствующая уезду) Алашань-Юци на севере страны.

В корпорации отметили, что этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли Китая осуществить «мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям».

Ранее КНР запланировала старт миссии по тарану астероида на 2026 год.