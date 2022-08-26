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1 час назад

В Китае впервые испытали возвращаемый суборбитальный носитель

Газета.Ruиещё 1

В КНР в пятницу, 26 августа, впервые провели испытание возвращаемого суборбитального носителя, передает ТАСС, ссылаясь на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

В Китае испытали свой SpaceX
Фото: Газета.ру Газета.ру

Как говорится в сообщении, носитель взлетел с космодрома Цзюцюань и успешно сел в хошуне (территориальная единица, по административным функциям соответствующая уезду) Алашань-Юци на севере страны.

В корпорации отметили, что этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли Китая осуществить «мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям».

Ранее КНР запланировала старт миссии по тарану астероида на 2026 год.

Согласно презентации, которую провел главный конструктор китайской серии ракет «Чанчжэн» Лонг Лехао, в качестве цели для испытаний выбран объект 2020 PN1. Запуск будет совершен с помощью ракеты «Чанчжэн-3B», в составе миссии будут ударный элемент и наблюдательный аппарат. Первый столкнется с астероидом подобно американскому аппарату миссии DART, запущенной к астероиду Диморф осенью 2021 года. Второй же аппарат будет выполнять роль Hera, который к 2026 году запустит Европейское космическое агентство для анализа повреждений Диморфа.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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