Китай испытал возвращаемый суборбитальный носитель. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что носитель взлетел с космодрома Цзюцюань, после чего успешно приземлился в хошуне Алашань-Юци.

«Этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли нашей страны совершить мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям», — заявили в корпорации.

В июне «Синьхуа» сообщило, что китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет.