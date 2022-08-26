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42 минуты назад

В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили CO2 при помощи телескопа James Webb

Елена Прошина

Международная группа ученых обнаружила диоксид углерода (CO2) в атмосфере экзопланеты WASP-39b, сообщает ТАСС со ссылкой на Женевский университет.

Впервые найдена экзопланета с CO2 в атмосфере
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она находится на расстоянии 700 световых лет от Земли. Открытие сделано при помощи орбитального телескопа James Webb. Эксперты изучили спектральные данные с этого устройства. Находка «знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной», говорится в сообщении астрономов.

WASP-39b - это горячий газовый гигант, обращающийся вокруг звезды солнечного типа. В отличие от планет - газовых гигантов Солнечной системы, WASP-39b находится на близком расстоянии от своей звезды - в восемь раз ближе, чем Меркурий от Солнца. Экзопланта совершает полный оборот вокруг своей звезды за четыре земных дня. WASP-39b раскаляется до 900 градусов Цельсия из-за близости к звезде.

Эксперты изучили при помощи установленного на James Webb спектрографа свет звезды, прошедший через атмосферу экзопланеты. После этого оказалось, что в атмосфере экзопланеты присутствует CO2. Таким образом, впервые диоксид углерода был обнаружен на планете, находящейся вне Солнечной системы.

Обширная программа исследований, проводимых при помощи телескопа James Webb, включает изучение еще двух экзопланет. Телескоп был выведен на орбиту Земли в декабре 2021 года.

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