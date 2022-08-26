Впервые найдена экзопланета с CO2 в атмосфере

Международная группа ученых обнаружила диоксид углерода (CO2) в атмосфере экзопланеты WASP-39b, сообщает ТАСС со ссылкой на Женевский университет.

Она находится на расстоянии 700 световых лет от Земли. Открытие сделано при помощи орбитального телескопа James Webb. Эксперты изучили спектральные данные с этого устройства. Находка «знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной», говорится в сообщении астрономов.

WASP-39b - это горячий газовый гигант, обращающийся вокруг звезды солнечного типа. В отличие от планет - газовых гигантов Солнечной системы, WASP-39b находится на близком расстоянии от своей звезды - в восемь раз ближе, чем Меркурий от Солнца. Экзопланта совершает полный оборот вокруг своей звезды за четыре земных дня. WASP-39b раскаляется до 900 градусов Цельсия из-за близости к звезде.

Эксперты изучили при помощи установленного на James Webb спектрографа свет звезды, прошедший через атмосферу экзопланеты. После этого оказалось, что в атмосфере экзопланеты присутствует CO2. Таким образом, впервые диоксид углерода был обнаружен на планете, находящейся вне Солнечной системы.