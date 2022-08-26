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30 минут назад

Создан дешевый аккумулятор для хранения электричества

Lenta.ruиещё 1

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали концепцию дешевой батареи, которую можно будет использовать для длительного хранения энергии. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Создан дешевый аккумулятор для хранения электричества
Фото: unsplashunsplash

По словам авторов, перед ними стояла задача создать недорогой и безопасный аккумулятор, показатели которого были бы максимально близкими к идеальным. Специалисты описали концепцию батареи, в которой в качестве двух электродных материалов используются алюминий и сера, а между ними находится электролит из расплавленной соли.

«Я хотел изобрести что-то, что было бы лучше, чем литий-ионные батареи», — подчеркнул профессор MIT Дональд Садоуэй. По его словам, классические аккумуляторы слишком дороги и опасны при транспортировке. Дешевыми и распространенными материалами, которые могли бы заменить привычные компоненты, оказались алюминий, сера и расплавленная соль. «Ингредиенты дешевы и безопасны — они не загорятся в случае чрезвычайных происшествий», — заметил Садоуэй.

В ходе тестов выяснилось, что аккумуляторы нового типа могут выдерживать сотни циклов при высоких скоростях зарядки, а прогнозируемая стоимость одного элемента составляет примерно одну шестую стоимости сопоставимых литий-ионных элементов. Также ученые заметили, что батарея не требует внешнего источника тепла для поддержания рабочей температуры — оно вырабатывается естественным электрохимическим путем при зарядке и разрядке батареи.

В конце июля специалисты из Финляндии рассказали об использовании песка для хранения энергии вместо стандартных аккумуляторов. По словам ученых, крайней дешевый и доступный материал способен несколько месяцев сохранять тепло от 500 до 600 градусов по Цельсию.

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