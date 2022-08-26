В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

Названы сроки первого пилотируемого полета Starliner к МКС

Lenta.ruиещё 1

Первый пилотируемый полет американского космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) может состояться в феврале 2023 года. Как сообщает ТАСС, этот срок назвал менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич.

Названы сроки первого пилотируемого полета Starliner к МКС
Фото: ReutersReuters

По его словам, НАСА и компания Boeing делают все возможное, чтобы космический корабль и экипаж были готовы к полету в намеченные сроки.

«На данный момент мы планируем, что запуск состоится в феврале 2023 года», — сказал специалист.

25 мая Starliner после отстыковки от МКС вернулся (без экипажа) на Землю. Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая с космодрома на мысе Канаверал.

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.

Starliner, как и SpaceX Сrew Dragon, предназначен для доставки людей на околоземную орбиту, в частности на МКС.

Наука и техника,Boeing,SpaceX,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители