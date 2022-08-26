Названы сроки первого пилотируемого полета Starliner к МКС

Первый пилотируемый полет американского космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) может состояться в феврале 2023 года. Как сообщает ТАСС, этот срок назвал менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич.

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По его словам, НАСА и компания Boeing делают все возможное, чтобы космический корабль и экипаж были готовы к полету в намеченные сроки.

«На данный момент мы планируем, что запуск состоится в феврале 2023 года», — сказал специалист.

25 мая Starliner после отстыковки от МКС вернулся (без экипажа) на Землю. Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся 20 мая с космодрома на мысе Канаверал.

Предыдущий раз Starliner пытался улететь (также без экипажа) к МКС в декабре 2019 года. Данная попытка оказалась неудачной. Из-за сбоя в программном обеспечении Starliner не достиг МКС, но сумел успешно вернуться на Землю.