На Марсе обнаружили застывшие в воде вулканические породы

Марсоход Perseveranse обнаружил на Марсе застывшие в результате контакта с водой отложения вулканических пород. Их изучение позволит раскрыть историю недр планеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Калифорнии в Беркли.

Фото: NASA NASA

По словам профессора вуза Дэвида Шустера, данное открытие стало «большим подарком», поскольку с помощью марсохода удалось получить первые «свидетельства взаимодействия вулканических горных пород на Марсе с водой».

«Их изучение станет крайне интересным для получения оценок того, существовали ли на планете условия для зарождения и существования жизни», — добавил он.