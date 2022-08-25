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30 минут назад

На Марсе обнаружили застывшие в воде вулканические породы

Елена Прошина

Марсоход Perseveranse обнаружил на Марсе застывшие в результате контакта с водой отложения вулканических пород. Их изучение позволит раскрыть историю недр планеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Калифорнии в Беркли.

На Марсе обнаружили застывшие в воде вулканические породы
Фото: NASANASA

По словам профессора вуза Дэвида Шустера, данное открытие стало «большим подарком», поскольку с помощью марсохода удалось получить первые «свидетельства взаимодействия вулканических горных пород на Марсе с водой».

«Их изучение станет крайне интересным для получения оценок того, существовали ли на планете условия для зарождения и существования жизни», — добавил он.

Также Шустер отметил, что отложения застывших от контакта с водой вулканических пород марсоход находил в разных регионах марсианского кратера Джезеро, который предположительно представляет собой котловину древнего пересохшего озера.

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