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1 час назад

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story

Lenta.ru

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов и заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный бывшим главой «Яндекс Новостей» Львом Гершензоном. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что решение принято по требованию Генпрокуратуры. В настоящее время сайт агрегатора недоступен. Основатель сервиса подтвердил его блокировку на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под VPN», — написал он.

Гершензон запустил бета-версию сервиса The True Story 22 августа. По его словам, проект успел привлечь первые инвестиции.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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