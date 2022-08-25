Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов и заблокировал новостной агрегатор The True Story, запущенный бывшим главой «Яндекс Новостей» Львом Гершензоном. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что решение принято по требованию Генпрокуратуры. В настоящее время сайт агрегатора недоступен. Основатель сервиса подтвердил его блокировку на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).