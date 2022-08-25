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48 минут назад

Названа дата полета Кикиной на Crew Dragon

Lenta.ruиещё 5

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября 2022 года. О планируемом запуске к Международной космической станции (МКС) сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Названа дата полета Кикиной на Crew Dragon
Фото: ТАССТАСС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и компания SpaceX определили дату запуска миссии Crew5.

«Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок», — отметили в сообщении.

Пуск планируют в рамках перекрестных полетов госкорпорации «Роскосмос» и НАСА. Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon произведут из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. В экипаж войдут Анна Кикина, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада.

Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина сообщили, что российских космонавтов Анну Кикину и Андрея Федяева признали годными к полету на Crew Dragon к Международной космической станции.

В июле стало известно, что Анна Кикина отправилась в США для прохождения трехнедельной подготовки к полету на Crew Dragon.

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