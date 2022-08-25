В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
11 минут назад

Xiaomi отказывается от комплектных зарядок

Газета.Ru

Вскоре после презентации Redmi Note 11 SE в Индии пользователи обнаружили, что в описании смартфона на сайте компании нет данных о зарядном устройстве, сообщает портал GSMArena.

Xiaomi отказывается от комплектных зарядок
Фото: ReutersReuters

Xiaomi перестала оснащать свои флагманские смартфоны комплектным зарядным блоком еще в 2021 году вместе с выходом Mi 11. Однако отказ от зарядки в Redmi Note 11 SE стал первым случаем для бюджетных моделей компании. Является ли отказ от зарядного устройства в Redmi Note 11 SE единичным случаем, или компания впредь перестанет комплектовать смартфоны блоком питания, не сообщается. В Xiaomi и Redmi никак не прокомментировали ситуацию.

Redmi Note 11 SE был представлен в Индии 24 августа, однако в мае под тем же названием в Китае поступил в продажу совершенно другой по дизайну и характеристикам смартфон. Информации о доступности новинки в России пока не поступало.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi может запустить новый бренд с бюджетными смартфонами для техногиков, основным отличием которого станет отказ от MIUI и три гарантированных обновления ОС Android.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители