Xiaomi отказывается от комплектных зарядок

Вскоре после презентации Redmi Note 11 SE в Индии пользователи обнаружили, что в описании смартфона на сайте компании нет данных о зарядном устройстве, сообщает портал GSMArena.

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Xiaomi перестала оснащать свои флагманские смартфоны комплектным зарядным блоком еще в 2021 году вместе с выходом Mi 11. Однако отказ от зарядки в Redmi Note 11 SE стал первым случаем для бюджетных моделей компании. Является ли отказ от зарядного устройства в Redmi Note 11 SE единичным случаем, или компания впредь перестанет комплектовать смартфоны блоком питания, не сообщается. В Xiaomi и Redmi никак не прокомментировали ситуацию.

Redmi Note 11 SE был представлен в Индии 24 августа, однако в мае под тем же названием в Китае поступил в продажу совершенно другой по дизайну и характеристикам смартфон. Информации о доступности новинки в России пока не поступало.