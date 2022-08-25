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31 минуту назад

Спутниковый интернет Starlink подешевел

Lenta.ru

SpaceX уведомила абонентов Starlink о снижении стоимости услуг. Об этом сообщает издание The Verge.

Спутниковый интернет Starlink подешевел
Фото: ShutterstockShutterstock

Проживающий в Нидерландах журналист Томас Рикер заявил, что получил от SpaceX письмо, в котором говорилось о снижении стоимости обслуживания с 124 до 105 евро в месяц с 24 августа. Авторы материала обратили внимание на реакцию клиентов компании по всему миру в соцсетях, которые также получили уведомления о пересмотре тарифов.

Так, у жителя Великобритании доступ к спутниковому интернету Starlink подешевел с 89 до 75 фунтов стерлингов, в США — со 100 до 85 долларов, в Мексике — с 2299 до 1100 песо, в Германии — со 100 до 80 евро. Пользователи сервиса из Чили и Бразилии рассказали о снижении цен примерно на 50 процентов.

Специалисты предположили, что компания выборочно изменила тарифы на обслуживание. Так, многие пользователи Reddit заметили, что не получали от SpaceX никаких сообщений и абонентская плата для них осталась на прежнем уровне. Также журналисты не смогли подтвердить, что вместе со снижением цен оператор каким-то образом ограничил использование интернета или снизил скорость доступа.

В конце июня специалисты сервиса Speedtest выяснили, что средняя скорость интернета Starlink снизилась. Так, в США и Канаде средняя скорость достигла 90,55 и 94,4 мегабита против 104,97 и 106,64 мегабита в секунду в конце 2021 года.

Наука и техника,SpaceX,
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