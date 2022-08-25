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52 минуты назад

Samsung Galaxy S23 Ultra получит устаревший дизайн

Газета.Ru

Samsung Galaxy S23 Ultra, релиз которого ожидается в начале 2023 года, будет выполнен в том же дизайне, что и предшественник. Об этом в Twitter заявил авторитетный инсайдер Ice Universe.

Samsung Galaxy S23 Ultra получит устаревший дизайн
Фото: Дони Джабборов «Газета.Ru»Дони Джабборов «Газета.Ru»

Как отметил Ice Universe, Samsung определилась как минимум с дизайном задней списки смартфона, а именно с расположением камер. Информации о других моделях линейки Galaxy S23 пока не поступало.

В комментариях к посту инсайдера пользователи выразили удовлетворение таким решением южнокорейской компании, так как большая часть аудитории положительно встретила исполнение задней крышки и расположения камер во флагманской модели Galaxy S22 Ultra 2022 года.

Предполагается, что анонс линейки Samsung Galaxy S23 произойдет в начале 2023 года. В семейство войдут три модели — S23, S22 Plus и S23 Ultra. Ожидается, что смартфоны будут работать исключительно на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 независимо от региона распространения.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в техподдержке Samsung клиенту предложили уничтожить SSD-накопитель молотком, чтобы он смог безопасно заменить его по гарантии.

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