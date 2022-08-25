В российской школе появится робот-врач

С 1 сентября в гимназии №1 города Соликамска Пермского края будет запущен робот российской компании «Промобот». Машина будет обучать школьников сервисной робототехнике и основам здравоохранения, а также контролировать состояние здоровья школьников.

Кроме того, робот будет выступать «живым» лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования. Также машина будет своего рода путеводителем по Гимназиии, расскажет детям интересные и весёлые истории про школьников и учителей. Специально для этого, сотрудники школы и компании «Промобот» разработали индивидуальную лингвистическую базу.