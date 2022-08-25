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47 минут назад

В российской школе с 1 сентября на работу выйдет робот-врач

Ferra.ru

С 1 сентября в гимназии №1 города Соликамска Пермского края будет запущен робот российской компании «Промобот». Машина будет обучать школьников сервисной робототехнике и основам здравоохранения, а также контролировать состояние здоровья школьников.

В российской школе появится робот-врач
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Робот будет проверять температуру тела, пульс и артериальное давление. Распечатку с результатами первичной диагностики робот будет передавать школьному врачу.

Кроме того, робот будет выступать «живым» лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования. Также машина будет своего рода путеводителем по Гимназиии, расскажет детям интересные и весёлые истории про школьников и учителей. Специально для этого, сотрудники школы и компании «Промобот» разработали индивидуальную лингвистическую базу.

«Краевой проект «Профильные медицинские классы» реализуется в Прикамье с 1 сентября 2021 года. Старшеклассники изучают профильные предметы по теме лечебного дела под кураторством преподавателей ведущих вузов Перми и практикующих врачей. Медицина — направление, которое нельзя представить без современных технологий. Робот «Промобот» ёмко способен об этом рассказать и привлечь внимание к медицинским и инженерным специальностям среди школьников», — рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

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