Представлен игровой монитор, который можно согнуть руками

Компания Corsair анонсировала 45-дюймовый OLED-монитор Xeneon Flex 45WQHD240, предназначенный для геймеров. Об этом сообщает портал PC GamesN.

Дисплей разрабатывался в коллаборации с LG Display. Основная особенность устройства заключается в том, что его изгиб можно регулировать самостоятельно — от полностью «плоского» до изогнутого с радиусом кривизны до 800R. Это дает возможность любому игроку подстроить монитор под свои нужды.

Разрешение Xeneon Flex составляет 3440х1440 пикселей, соотношение сторон — 21:9. Разработчиком заявляется совместимость с технологиями NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, которые помогают устранить разрывы кадра и повысить плавность игрового процесса.

В корпусе предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, а также порты USB Type-C и USB Type-A. Стоимость дисплея пока не объявлена.