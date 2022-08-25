В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

Компания Corsair представила OLED-монитор, который можно согнуть под свои нужды

Газета.Ru

Компания Corsair анонсировала 45-дюймовый OLED-монитор Xeneon Flex 45WQHD240, предназначенный для геймеров. Об этом сообщает портал PC GamesN.

Представлен игровой монитор, который можно согнуть руками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дисплей разрабатывался в коллаборации с LG Display. Основная особенность устройства заключается в том, что его изгиб можно регулировать самостоятельно — от полностью «плоского» до изогнутого с радиусом кривизны до 800R. Это дает возможность любому игроку подстроить монитор под свои нужды.

Разрешение Xeneon Flex составляет 3440х1440 пикселей, соотношение сторон — 21:9. Разработчиком заявляется совместимость с технологиями NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, которые помогают устранить разрывы кадра и повысить плавность игрового процесса.

В корпусе предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, а также порты USB Type-C и USB Type-A. Стоимость дисплея пока не объявлена.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Samsung выпустила огромный изогнутый монитор Odyssey Ark за 200 тыс. руб. Его можно установить как горизонтально, так и вертикально.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители