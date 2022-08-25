Переводчики через камеру телефона: подборка онлайн-сервисов перевода через камеру

Каких-то десять или пятнадцать лет назад перед зарубежными поездками приходилось штудировать разговорные словари и записывать ключевые фразы в блокнот, чтобы не потеряться в чужом языке, но сейчас эти времена в прошлом. Мобильные приложения-переводчики уже давно умеют переводить текст на разные языки при помощи камеры смартфона, которая считывает информацию прямо с изображения или видео. В этом тексте мы собрали пять лучших приложений для перевода через камеру.

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Переводчик PROMT — одна из старейших программ своего рода на рынке, и ее современная версия для смартфонов полностью отвечает требованиям времени. Ключевое отличие PROMT.one от большинства аналогов — это поддержка не только классических словарей, но и большой библиотеки тематических источников, которые помогут перевести разговорную речь и технические выражения без смысловых ошибок. Недостаток приложения лишь в том, что оно не способно переводить текст в режиме реального времени: на распознание символов на изображении потребуется пара минут. PROMT.one можно пользоваться бесплатно, но полный функционал открывается только после регистрации, равно как и возможность работы в оффлайн-режиме.

PROMT

Компания ABBYY тоже не первый год работает в сфере интерактивных словарей и тоже держит руку на пульсе. Мобильное приложение ABBYY Lingvo обеспечивает, пожалуй, самое точное распознавание текста среди всех аналогичных программ-переводчиков: за счет проприетарного движка оно не испытывает проблем даже со стилизованными или засвеченными надписями. Функция перевода через камеру тоже присутствует — проблема только в том, что она заперта за платной лицензией. Бесплатная версия ABBYY Lingvo работает исключительно в режиме словаря, плюс за каждый языковой пакет кроме стандартных придется доплачивать.

Content AI, LLC

Не стоит пренебрегать бесплатным переводчиком от Google: из всех приложений подобного рода для Android, это — одно из лучших. Все благодаря мощной нейросети, которая переводит текст при помощи камеры мобильного телефона и распознает больше сотни языков, включая отдельные диалекты. Грамотная оптимизация позволяет переводчику достаточно быстро работать даже на старых мобильниках. Приложение нуждается в подключении к Интернету, однако языковые пакеты можно предварительно загрузить в память смартфона, чтобы пользоваться им без стабильной связи.

Google LLC

Microsoft также предлагает аналогичное приложение, которое проигрывает варианту от Google разве что отсутствием перевода в реальном времени. Переводчик Microsoft поддерживает 70 языков и способен работать оффлайн, шустро переводит текст через камеру и не донимает пользователя рекламными баннерами. Более того, приложение выгодно смотрится на фоне конкурентов за счет качественного синхронного перевода — он пригодится, если вам вдруг понадобится заговорить с иностранцем.

Microsoft Corporation

Наконец, приложение-переводчик от «Яндекса» также стоит внимания. Оно отлично справляется с переводом текста, изображений и речи, в том числе в режиме реального времени: все благодаря тому, что приложение прогоняет информацию через специально обученную нейросеть. Так как она тренировалась не только на классических словарях, итоговый перевод получается не таким машинным, как в некоторых других переводчиках. Единственный минус — приложение не слишком хорошо обрабатывает текст на некоторых азиатских языках, вроде хинди.