В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
45 минут назад

Lay’s выпустила «стиральную машину» для пальцев

Никита Бородкин

Производитель чипсов Lay’s презентовал «стиральную машину» для пальцев. Как сообщает портал Technabob, новинка позволяет отказаться от мытья рук после поедания снеков.

Lay’s выпустила «стиральную машину» для пальцев
Фото: Lay’sLay’s

Устройство напоминает бытовую технику, но в сильно уменьшенном масштабе: ее высота составляет 15 см, а ширина — 11 см. Когда человек засовывает пальцы в барабан — срабатывает датчик и из резервуара распыляется антисептик на спиртовой основе. Машинка работает от аккумулятора и заряжается через USB-C.

Благодаря устройству пользователь может есть чипсы и быстро отмывать руки от жира. К сожалению, купить машинку пока невозможно — компания выпустила всего пять штук и собирается использовать их в розыгрыше в Японии. Будут ли перевыпускать «стиральную машину» в Европе — пока неизвестно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители