Lay’s выпустила «стиральную машину» для пальцев

Производитель чипсов Lay’s презентовал «стиральную машину» для пальцев. Как сообщает портал Technabob, новинка позволяет отказаться от мытья рук после поедания снеков.

Фото: Lay’s Lay’s

Устройство напоминает бытовую технику, но в сильно уменьшенном масштабе: ее высота составляет 15 см, а ширина — 11 см. Когда человек засовывает пальцы в барабан — срабатывает датчик и из резервуара распыляется антисептик на спиртовой основе. Машинка работает от аккумулятора и заряжается через USB-C.