«Роскосмос» завершил испытания ракетного «царь-двигателя»

"Роскосмос" успешно завершил огневые испытания ракетного двигателя РД-171МВ, являющегося самым мощным в мире. Испытания проходили в НПО "Энергомаш".

Как уточнили в "Роскосмосе", двигатель за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда проработал суммарно 1461 секунду. Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики.

Отмечается, что РД-171МВ - это самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире с тягой 800 тонн. Он ляжет в основу будущей ракеты "Союз-5". Также специалисты изучают вопрос его применения в первой ступени создаваемой ракеты-носителя сверхтяжелого класса.