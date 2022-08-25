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1 час назад

"Роскосмос" успешно завершил огневые испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

Inc-Newsиещё 1

"Роскосмос" успешно завершил огневые испытания ракетного двигателя РД-171МВ, являющегося самым мощным в мире. Испытания проходили в НПО "Энергомаш".

«Роскосмос» завершил испытания ракетного «царь-двигателя»
Фото: Inc-NewsInc-News

Как уточнили в "Роскосмосе", двигатель за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда проработал суммарно 1461 секунду. Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики.

Отмечается, что РД-171МВ - это самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире с тягой 800 тонн. Он ляжет в основу будущей ракеты "Союз-5". Также специалисты изучают вопрос его применения в первой ступени создаваемой ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Что касается ракеты "Союз-5", то это проект, над которым "Роскосмос" работает совместно с Казахстаном. Как ожидается, двухступенчатая ракета будет стартовать с "Байконура" и сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Наука и техника,НПО "Энергомаш",Роскосмос,
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