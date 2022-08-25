Названа дата презентации новых устройств Apple

Компания Apple 7 сентября проведет презентацию, где представит новую линейку устройств. Об этом пишет РБК.
Презентация пройдет в штаб-квартире в городе Купертино в округе Санта-Клара в Калифорнии. Мероприятие характеризуется, как частная вечеринка под названием Far Out. Его также можно будет увидеть в онлайн-формате.
Официально компания пока не сообщает, что будет презентовать. Однако предполагается, что Apple представит четыре новые модели смартфона 14-й серии, а также три новые версии умных часов Apple Watch.
Как ранее сообщало агентство Bloomberg, цена на новый смартфон будет начинаться от $799. Компания решила не повышать стоимость базовой модели для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Ожидается, что продажи новых устройств начнутся 16 сентября.