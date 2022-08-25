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55 минут назад

Названа дата презентации новых устройств Apple

Елена Прошина

Компания Apple 7 сентября проведет презентацию, где представит новую линейку устройств. Об этом пишет РБК.

Названа дата презентации новых устройств Apple
Фото: ReutersReuters

Презентация пройдет в штаб-квартире в городе Купертино в округе Санта-Клара в Калифорнии. Мероприятие характеризуется, как частная вечеринка под названием Far Out. Его также можно будет увидеть в онлайн-формате.

Официально компания пока не сообщает, что будет презентовать. Однако предполагается, что Apple представит четыре новые модели смартфона 14-й серии, а также три новые версии умных часов Apple Watch.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, цена на новый смартфон будет начинаться от $799. Компания решила не повышать стоимость базовой модели для увеличения продаж и компенсации общего снижения отгрузок на рынке смартфонов в мире. Ожидается, что продажи новых устройств начнутся 16 сентября.

Наука и техника,Apple,
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