Частным компаниям в России хотят упростить доступ к космосу

Правительство предлагает признать утратившими силу ряд норм, регулирующих деятельность в космосе. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

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В частности, предлагается исключить статью об экспертизе по вопросам космической деятельности из соответствующего федерального закона. Как говорится в пояснительной записке, это нужно для уменьшения административных барьеров при реализации проектов в области космической деятельности частными компаниями.

Согласно действующей сейчас статье, на основании экспертизы принимаются решения о включении того или иного проекта в Федеральную космическую программу России, о выдаче сертификатов на образцы космической техники, подводятся итоги конкурсов космических проектов, устанавливаются причины происшествий.

Со времени принятия Закона «О космической деятельности» законодательство страны сильно поменялось, и в результате госкорпорация «Роскосмос» сейчас не проводит экспертизы в соответствии со статьей — ее положения фактически утратили актуальность, уточняют в кабмине. Сертификация космической техники сейчас проводится независимыми аккредитованными органами, «Роскосмос» в этом не участвует.