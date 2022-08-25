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1 час назад

Частным компаниям хотят упростить доступ к проектам в космосе

Парламентская газета

Правительство предлагает признать утратившими силу ряд норм, регулирующих деятельность в космосе. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Частным компаниям в России хотят упростить доступ к космосу
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В частности, предлагается исключить статью об экспертизе по вопросам космической деятельности из соответствующего федерального закона. Как говорится в пояснительной записке, это нужно для уменьшения административных барьеров при реализации проектов в области космической деятельности частными компаниями.

Согласно действующей сейчас статье, на основании экспертизы принимаются решения о включении того или иного проекта в Федеральную космическую программу России, о выдаче сертификатов на образцы космической техники, подводятся итоги конкурсов космических проектов, устанавливаются причины происшествий.

Со времени принятия Закона «О космической деятельности» законодательство страны сильно поменялось, и в результате госкорпорация «Роскосмос» сейчас не проводит экспертизы в соответствии со статьей — ее положения фактически утратили актуальность, уточняют в кабмине. Сертификация космической техники сейчас проводится независимыми аккредитованными органами, «Роскосмос» в этом не участвует.

Кроме того, из-за отсутствия в законодательстве понятия «космический проект» за все время действия закона, принятого еще в 1993 году, решения госорганов по вопросам разработки космических проектов не принимались, а конкурсы космических проектов не проводились. Норма о подведении итогов конкурсов, таким образом, не применяется.

Наука и техника,Роскосмос,
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