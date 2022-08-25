Oppo привезла в Россию недорогой смартфон с большим аккумулятором

Компания Oppo представила на российском рынке интересный и недорогой смартфон — Oppo A96. Устройство получило достаточно производительный процессор вкупе с ёмким аккумулятором.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В основу новинки лёг чип Snapdragon 680 4G, который достойно справляется со всеми современными задачами. При этом размер дисплея устройства — 6,59 дюйма. Разрешение экрана — FullHD+, а частота обновления — 90 Гц.

Из интересного можно отметить батарею на 5000 мАч и поддержку технологии SUPERVOOC, обеспечивающую зарядку на мощности 33 Вт.

Основная камера двойная, на 50 и 2 Мп. Фронтальная камера может делать снимки разрешением 16 Мп. Работает смартфон под управлением собственной оболочки компании — ColorOS 11.